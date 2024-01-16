مذكرة تفاهم سعودية - ماليزية لمكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود

وتبادل المعلومات المتعلقة بجرائم الفساد، وتطوير القدرة المؤسسية للطرفين وتعزيزها. يذكر أن هذه الزيارة تأتي تلبية لدعوة رئيس المفوضين لهيئة مكافحة الفساد الماليزية لمعالي رئيس "نزاهة"، للاطلاع على أهم الإجراءات التي تقوم بها الهيئة في مجال مكافحة جرائم الفساد.
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