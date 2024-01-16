ضبطت شرطة الرياض 4 أشخاص لسرقة محتويات حافلة متوقفة بعد انتهاء مهمتها، وتوثيق ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وأوضحت الشرطة أنه تم إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وأكدت الشرطة أن هذه التصرفات تشكل مخالفة قانونية، وسيتم التعامل معها بحزم.

كانت هذه تفاصيل خبر القبض على 4 أشخاص لصعودهم حافلة متوقفة وسرقة ما بداخلها في الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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