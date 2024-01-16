انت الان تتابع القراءة لمن يحضر للصلاة.. "آل الشيخ": شكاوى بسبب المكبرات والبعض باعوا منازلهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 16 يناير 2024, 11:09 صباحاً

أوضح وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، أنه وصلت للوزارة شكاوى بأعداد كبيرة من رجال ونساء وكبار في السن يتظلمون من إزعاج مكبرات الصوت، وأنهم لا يستطيعون أن يناموا. وأشار إلى أن هناك طلابًا يتوجهون للمدارس، وهناك مرضى، ومن يريد أن يصلي فليذهب إلى المسجد، ومن يقول نريد سماع القرآن من النساء فلا أعتقد أن هناك أفضل من قراءة أئمة الحرم؛ فافتح التلفاز وشاهد واستمتع. وقال ضمن برنامج "في الصورة" الذي يقدمه عبدالله المديفر على قناة "روتانا خليجية": "الروحانية ليست بالصياح أو الزعاق في الميكرفونات أو التسكع في الشوارع، الروحانية هي أن تذهب للصلاة في المسجد، أما أن يتأذى الأطفال وكبار السن أو مريض في البيوت فلا ضرر ولا ضرار". وبيّن أن إيصال القراءة لمن يحضر للصلاة والأذان يقام، ومن في قلبه حياة ويرغب فليأتِ للمسجد، وأنا أؤيد الشيخ "ابن عثيمين" رحمة الله عليه. وأضاف: هناك أشخاص باعوا منازلهم القريبة من المساجد بنصف قيمتها بسبب ارتفاع مكبرات الصوت.. كبار سن وعجائز.

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