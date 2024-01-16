شكرا لقرائتكم خبر عن غداً.. ورشة عمل لدراسة معوقات الاستثمار في قطاع الحج والعمرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تنظم لجنة الحج والعمرة بالغرفة التجارية بمكة المكرمة، يوم الأربعاء، 17 يناير الجاري، ورشة عمل بعنوان "دراسة المعوقات التي تواجه رجال الأعمال والمستثمرين في قطاع الحج والعمرة"، حيث ستُجمع البيانات المطلوبة للدراسة من خلال ورشة العمل واستطلاع الرأي الذي سيُعد بناًء على مخرجات الورشة.

وتهدف الورشة إلى التعرف على المعوقات والصعوبات التي تواجه رجال الأعمال والمستثمرين في قطاع الحج والعمرة والآثار الناجمة عنها ثم تحليلها، واقتراح الحلول للقضاء عليها أو الحد من آثارها لما لها من دور في التأثير سلباً على مستوى الخدمات المقدمة في قطاع الحج والعمرة، وذلك اتساقاً مع أهداف رؤية المملكة 2030، ولكون خدمات الحج والعمرة تحتل النصيب الأكبر من الناتج المحلي لمدينة مكة المكرمة.

وتتركز محاور ورشة العمل، التي دُعي لحضورها أصحاب الأعمال والمستثمرين والمهتمين، في تحديات القطاع من وجهة نظرهم، وتحديد قائمة بأهم تلك التحديات، وأسبابها، والآثار الناتجة عنها والحلول المقترحة للحد من التحديات.

وعن أهمية هذه الورشة، أوضح الأمين العام المكلف بغرفة مكة المكرمة عبد الله بن عقيل حنيف أن السواد الأعظم من الأنشطة الاقتصادية في العاصمة المقدسة تتركز حول قطاع الحج والعمرة، بشكل مباشر أو غير مباشر، مما يجعلها ملتقى مهم لكافة شرائح المجتمع، وتشكل مخرجاته حلولاً واقعية وممكنة للتحديات التي يشهدها القطاع.