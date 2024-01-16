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شكرا لقرائتكم خبر عن مشتل أمانة الطائف.. إنتاج 200 ألف شتلة زهور شتوية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تمكن مشتل أمانة الطائف من إنتاج أكثر من 200 شتلة من الزهور الشتوية خلال الفترة الماضية، وذلك ضمن جهود الأمانة لتعزيز البيئة الخضراء بالمدينة وضواحيها والمواقع السياحية المحيطة بها، تحسينًا للمشهد البيئي والحفاظ الجمالية البيئية، وتحسيناً للمشهد الحضري، ونشر ثقافة التشجير بين جميع أفراد المجتمع.
وأوضحت الأمانة أنها عملت على زراعة الشتلات الشتوية في العديد من المواقع بمداخل ومخارج المدينة والميادين والجزر الوسطية والزوائد التنظيمية، وتنتج مشتل الأمانة الشتلات أنواعًا مختلفة من الزهور، والحوليات، والمتسلقات، والأشجار، التي تناسب البيئة المحلية، وتضفي جمالية ورونقًا على المدينة.
مبادرات مجتمعية
فعلت الأمانة العديد من المبادرات المجتمعية والمتعلقة بزراعة الشتلات والأزهار والورود ضمن مبادرة السعودية الخضراء، ومبادرات تحسين المشهد الحضري، وتعزيز الوعي بالحفاظ على المسطحات الخضراء من خلال توفير أعداد كبيرة من الشتلات الزراعية للحملات والمبادرات التشجيرية، بمشاركة المتطوعين والمتطوعات.
كما قام المشتل بتوزيع أعداد من الشتلات مجانًا على الأهالي والجهات الحكومية، دعماً لثقافة التشجير وتشجيعاً على الزراعة المنزلية.
وتسعى الأمانة في خططها المستقبلية إلى رفع الطاقة الإنتاجية لمشتلها، وتوسيع نطاق تغطيته للمناطق، وتطوير أساليب الزراعة والري المرشّدة، وتحقيق المستهدفات البيئية لرؤية المملكة 2030، وبرنامج جودة الحياة.