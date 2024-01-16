شكرا لقرائتكم خبر عن 16600 مولود في مستشفيات القصيم خلال عام 2023م والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف تجمع القصيم الصحي أن المستشفيات التابعة له استقبلت 16681 مولودا خلال العام المنصرم 2023م.

وأوضح التجمع أن مستشفى الولادة والأطفال ببريدة كان له النصيب الأكبر في المواليد بعدد 8366 مولودا، وجاء مستشفى الرس بالمرتبة الثانية حيث استقبل 3064 مولودا، تلاه مستشفى الملك سعود في عنيزة بعدد 2661 مولودا.

وقال إن عدد المواليد في مستشفى البكيرية كان 807 مواليد، فين حين بلغ العدد في مستشفى المذنب 672 مولودا، أما عدد مستشفى البدائع فقد استقبل 305 مواليد، وكان عددهم في مستشفى عيون الجواء 298 مولودا، كما بلغ العدد في مستشفى الأسياح 271 مولودا، واستقبل مستشفى ضرية 100 مولود.

وأضاف التجمع أن عدد المواليد بمستشفى عقلة الصقور كان 62 مولودًا، وسجل مستشفى النبهانية 45 مولودا، فيما بلغ عدد مواليد مستشفى رياض الخبراء 43، ومستشفى القوارة 22 مولودا، أما مستشفى قبة فقد استقبل العام الماضي مولدين فقط.