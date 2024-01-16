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القيادة تهنئ رئيس الكونغو الديمقراطية بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس فليكس تشيسكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية الكونغو الديمقراطية الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.


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وبعث صاحب السمو الملكي الأمير بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس فليكس تشيسكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.
وعبر سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية الكونغو الديمقراطية الصديق، المزيد من التقدم والرقي.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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