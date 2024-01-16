شكرا لمتابعة خبر عن آل الشيخ: خادم الحرمين وولي العهد أنقذا المملكة من الإخوان والصحويين.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- أنقذا المملكة من الإخوان والصحويين.

وقال الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، عبر برنامج “في الصورة” على قناة روتانا خليجية: “لولا الملك سلمان وولي العهد “الأسد الأمير محمد بن سلمان” لكان الآن يُقال “كان هنا السعودية” بسبب الإخوان والصحويين وتجار الفتن”.

وأشار إلى أن تجار الفتن هؤلاء يأخذون من الداخل والخارج ما يعينهم على نشر فكرهم “النتن” لتفتيت اللحمة الوطنية وتشتيت الشعب ويريدون أن يكون شعبنا مثل الشعوب الأخرى”.