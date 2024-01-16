أمريكا تعلن ضبط أسلحة إيرانية متقدمة قبل وصولها إلى الحوثيين

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت القيادة المركزية الأمريكية اليوم (الثلاثاء) أنها ضبطت أسلحة تقليدية إيرانية متقدمة كانت في طريقها للحوثيين في اليمن في 11 يناير الجاري.

وأوضحت القيادة في بيان أن هذه هي أول عملية ضبط لأسلحة تقليدية متقدمة فتاكة تقدمها إيران للحوثيين، منذ بدء الهجمات الحوثية على السفن التجارية في نوفمبر، وفقاً لـ"رويترز".

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