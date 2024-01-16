شاهد.. استاد خليفة جاهز لاستضافة مواجهة الأخضر وعمان

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 16 يناير 2024, 12:20 مساءً

أصبح استاد خليفة الدولي في دولة قطر على أتم الاستعداد قبل ساعات من استضافة أول لقاءات الأخضر السعودي ضد عُمان في بطولة كأس آسيا 2023. ويدشن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، مشاركته في النسخة الـ18 من بطولة كأس آسيا قطر 2023، أمام شقيقه العماني، لصالح المجموعة السادسة. ويلتقي الفريقان عند الساعة 8:30 مساءً؛ وذلك على ملعب خليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة، بقيادة الحكم الأسترالي "شون إيفانز".

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