شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة 20 ألف مدرسة.. إطلاق المرحلة الرابعة من مبادرة المسرح المدرسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلقت اليوم الثلاثاء، المرحلة الرابعة من مبادرة ”المسرح المدرسي“، لتدريب معلمي المدارس الحكومية ومعلماتها في كل من الرياض، وجدة، والدمام، وأبها، وتبوك، التي تستمر حتى فبراير المقبل، وتأتي امتدادا للشراكة الاستراتيجية بين وزارتي التعليم والثقافة، وتنفذها هيئة المسرح والفنون الأدائية.وتعد إحدى أهم المبادرات الوطنية في قطاع المسرح والفنون الأدائية، وتندرج تحت مظلة استراتيجية تنمية القدرات الثقافية التي أطلقتها وزارتا الثقافة والتعليم في وقت سابق، التي تصب مباشرة في الإسهام بتحقيق مستهدفات رؤية 2030 وأهدافها الاستراتيجية، التي تشمل تنمية الإسهام السعودي في الفنون والثقافة.وتستهدف المبادرة تغطية 19647 مدرسة من المدارس الحكومية في المملكة، وتدريب 25540 متدربا ومتدربة من المعلمين والمعلمات، على مدار ثلاثة أعوام، على أن تنتج عنها مسابقة تكرم فيها أفضل ألف مسرحية بجوائز مالية تصل قيمتها الإجمالية إلى ثلاثة ملايين ريال.وكانت المبادرة قد انطلقت في الربع الأخير من 2023 بالشراكة بين الوزارتين، وبالتعاون مع جامعة "موناش" الأسترالية، وعملت بمراحلها الثلاث على تدريب المشاركين عبر برنامج تدريبي مكثف لمدة أسبوعين، تلته جلسات توجيه وإرشاد افتراضية، ثم أسبوع لاستكمال التدريب المكثف الحضوري، وأسبوع أخير لزيارات دعم المدارس، بهدف تمكينهم من الإشراف على الأنشطة المسرحية، وتدريب الطلاب والطالبات بجميع المراحل الدراسية وفق منهج التدريب.