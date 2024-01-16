مجلس الوزراء يوجه بتعديل عدد أيام العطل الرسمية لعطلة عيد الفطر وعيد الأضحى للجهات الحكومية

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.
ووجه المجلس الجهات الحكومية التي تطبق نظام العمل، بمد إجازة عيد الفطر وعيد الأضحى إلى أربعة أيام عمل على الأقل، وخمسة أيام عمل على الأكثر.
وشمل القرار جميع الجهات الحكومية التي تطبق نظام العمل وفقاً لتنظيمها، ولديها لائحة إدارية مستقلة ومعتمدة، مثل الهيئات والمؤسسات والمراكز والبرامج وما في حكمها.
وجاء هذا القرار بهدف إتاحة الفرصة للمواطنين والمقيمين للاحتفال بتلك المناسبات الدينية السعيدة، مع مراعاة المصلحة العامة واستمرارية العمل في الجهات الحكومية.
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