شكرا لمتابعة خبر عن وزير الخارجية يدعو إلى خفض التصعيد في البحر الأحمر..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - دعا وزير الخارجية سمو الأمير فيصل بن فرحان إلى خفض التصعيد في البحر الأحمر والمنطقة بشكل عام.

وقال سمو وزير الخارجية: “نحاول تخفيض التصعيدات في البحر الأحمر والمنطقة بشكل عام، ويجب أن نضع النقاط على الحروف عن طريق المفاوضات”.

وأضاف خلال جلسة “تأمين عالم مضطرب” المنعقدة اليوم الثلاثاء في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي: “أولويتنا ضرورة الحد من التصعيدات ووقف إطلاق النار والتخفيف من معاناة المدنيين في غزة”.