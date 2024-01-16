شكرا لمتابعة خبر عن مساند تخفض الحد الأعلى من تكاليف الاستقدام لـ 6 دول والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت منصة مساند أنها قامت بخفض الحد الأعلى من تكاليف استقدام العمالة، وذلك من أجل ضمان أسعار عادلة، وذلك لـ 6 دول.

وأكدت المنصة المختصة باستقدام العمالة المنزلية، ان هذا الحد الأعلى من الاستقدام غير شامل الضريبة المضافة، وهذه الدول الست تشمل: الفلبين، وسيرلانكا، وبنغلاديش، وأوغندا، وكينيا، وأثيوبيا.

ونوهت أن أجر العمالة المنزلية يكون باتفاق ثلاثي بين كل من العامل المنزلي وصاحب العمل، وكذلك مكتب الاستقدام.

جاء هذا القرار حرصًا من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تطوير جميع الخدمات، وضمان بيئة عمل مناسبة، ومراعاتها التكاليف والخدمات وفقًا للتغيرات الاقتصادية.