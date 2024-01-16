شكرا لمتابعة خبر عن تعديل بنظام قانون الجمارك الموحد لدول التعاون الخليجي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهدت جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم قرار جديد بشأن نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ووافق مجلس الوزراء على تعديل المادتين 72 و102 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك على النحو الوارد في القرار.

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ترأس الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.