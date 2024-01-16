شكرا لمتابعة خبر عن مجلس الوزراء يوجه الجهات الحكومية بتعديل عدد أيام العطل الرسمية في العيد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وجه مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، الجهات الحكومية التي تطبق نظام العمل وفقاً لتنظيمها ولديها لائحة إدارية مستقلة ومعتمدة (الهيئات والمؤسسات والمراكز والبرامج وما في حكمها)، بتعديل لوائحها الإدارية.

ويأتي ذلك ليكون عدد أيام العطل الرسمية لكل من عطلة عيد الفطر وعطلة عيد الأضحى بحد أدنى 4 أيام عمل، وبحد أقصى 5 أيام عمل.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء، التي رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، اليوم، في الرياض.