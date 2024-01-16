انت الان تتابع "الصحي السعودي": أربعةُ أضرار صحية لنقص الكالسيوم في جسمك.. تعرف عليها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - عدّد المجلسُ الصحي السعودي، أربعةَ أضرار صحية قد يؤدّي لها نقص الكالسيوم في الجسم؛ من أبرزها هشاشة العظام.

وأوضح "الصحي السعودي" أنّ نقص الكالسيوم في الجسم قد يؤدّي لعدة أضرار صحية؛ منها: زيادة التهيّج العصبي العضلي؛ حيث يصاحبه تنميلٌ حول الفم، ووخزٌ في اليدين والقدمين، وأيضًا قد يصيب الشخص بتشنّجات العضلات، وليونة في العظام، ثم قد يزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام.

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