الاتحاد الأوروبي يُدرج يحيى السنوار على قائمة الإرهاب

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 16 يناير 2024, 2:27 مساءً

أدرج الاتحاد الأوروبي اليوم (الثلاثاء)، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" في قطاع غزة يحيى السنوار على قائمة الإرهاب، على خلفية الهجوم الذي شنّته الحركة على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول). ويتضمن القرار تجميد أي أصول قد يملكها "السنوار" في الدول الـ27 للتكتل القاري، ويُمنع مواطنو الدول الأوروبية من إجراء أي تعاملات معه، وفقاً لـ"رويترز". وسبق للاتحاد الأوروبي أن صنّف حركة "حماس" الفلسطينية منظمة "إرهابية".

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