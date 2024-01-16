وزير الخارجية: أولوية المملكة خفض التصعيد في المنطقة من خلال إنهاء حرب غزة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 16 يناير 2024, 2:28 مساءً

قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم (الثلاثاء): "إن أولوية المملكة هي إيجاد طريق لخفض التصعيد في المنطقة من خلال وقف لإطلاق النار في غزة". وأضاف على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: "إن هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر مرتبطة بالحرب في غزة"، وفقاً لـ"فرانس برس". وشدد على أن هناك حاجة لوقف فوري لإطلاق النار في غزة.

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