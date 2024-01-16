شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية ونظيرته الفنلندية يبحثان تعزيز العلاقات بين البلدين والان نبدء بالتفاصيل

#دافوس | سمو وزير الخارجية الأمير #فيصل_بن_فرحان @FaisalbinFarhan يلتقي معالي وزيرة خارجية جمهورية فنلندا السيدة إلينا فالتونين، وذلك على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2024 #المملكة_في_دافوسpic.twitter.com/pc9QiHIpDJ— وزارة الخارجية(@KSAMOFA) #دافوس | سمو وزير الخارجية الأمير #فيصل_بن_فرحان @FaisalbinFarhan يلتقي معالي وزيرة خارجية جمهورية فنلندا السيدة إلينا فالتونين، وذلك على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2024 #المملكة_في_دافوس 🇸🇦 pic.twitter.com/pc9QiHIpDJ — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) January 16, 2024

العلاقات الثنائية

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزيرة خارجية جمهورية فنلندا إلينا فالتونين.وذلك على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2024، في مدينة دافوس السويسرية.وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، ومناقشة الموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد السويسري الدكتور عادل مرداد، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.