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شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو| "اليوم" ترصد التطورات التقنية والتكنولوجية بمستشفيات القوات المسلحة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - افتتحت وزارة الدفاع ممثلة بالإدارة العامة للخدمات الصحية مؤتمر الجودة الدولي الخامس للخدمات الصحية بالوزارة وذلك في مدينة جدة بمشاركة متحدثين دوليين، لمناقشة صحة القوى العاملة لضمان سلامة المرضى، وذلك بحضور مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية د. خالد البياري.
فيما تستعرض الأجنحة المشاركة في المؤتمر أهم التطورات التقنية والتكنولوجية بالإضافة إلى التوعية والتثقيف الصحي بمستشفيات القوات المسلحة، والتي جذبت زوار المعرض المصاحب للمؤتمر.
ورصدت "اليوم" أبرز تلك الخدمات الموجهة للرعاية الصحية الشاملة والمميزة وأحدث الوسائل للتواصل مع متلقي الخدمة، بالإضافة إلى دور التثقيف الصحي في الوقاية من أكثر الامراض والسرطانات شيوعاً.
قال مدير التثقيف الصحي بمستشفيات القوات المسلحة بالطائف الأخصائي الأول، حسن الثمالي، إن مؤتمر الجودة الدولي الخامس للخدمات الصحية بوزارة الدفاع، يهدف إلى إبراز جهود خدمات التثقيف الصحي وتسليط الضوء على أهمية الوقاية، مؤكدًا: "هناك فريق كامل مكون من حوالي 35 أخصائي وأخصائية من التثقيف الصحي يغطي خمس مستشفيات بمنطقة الطائف، وخلال العام الماضي تم إنجاز أكثر من 14 حملة خدمت ما يقرب 10 الآف مستفيد بشكل مباشر من حيث توعية بجودة عالية والهدف منها الوقاية من الامراض وتحسين جودة الحياة.
وتابع الثمالي: "هناك العديد من الامراض المرتبطة بنمط الحياة غير الصحي سواء التغذية أو عدم ممارسة الرياضة والعادات السيئة مثل التدخين وغيره والتي تشترك فيها الكثير من الامراض، وتتشابه طرق الوقاية من الأمراض لذلك ندعو بشكل مستمر لتحسين نمط حياة الفرد إلى نمط حياة صحي، وفيما يخص أمراض السرطان نؤكد على ضرورة زيادة الوعي بأهمية الفحص المبكر، إذ تساعد على ارتفاع نسب التعافي خصوصاً سرطان الثدي وسرطان القولون والمستقيم والتي تعد أكثر أنواع السرطان انتشاراً في العالم وفي المملكة".
أكد مدير الجودة والتميز المؤسسي بالتجمع الصحي بالطائف الأخصائي القيادي، تركي الفتة، أن هناك 9 مستشفيات معتمدة من الهيئة العامة لاعتماد المنشآت الصحية و51 مركز صحي، وحقق التجمع 98% من أهداف سلامة المرضي العالمية، وكذلك ما نسبته 95% من معايير الأمان الأساسية «ESR»، موضحاً أن المؤتمر يحسن من جودة الخدمات الصحية المقدمة عن طريق المشاريع التطويرية المقدمة من جهات مختلفة، والأهداف المستقبلية مرسومة لتحسين جودة الخدمات الصحية وسهولة الحصول على الخدمات الصحية وبجودة عالية للمريض وكذلك العناية بالمريض وذويهم.
فيما أوضح مدير إدارة الاتصالات وتقنية المعلومات بمستشفيات القوات المسلحة بمنطقة الطائف د. أحمد الغامدي، أن التواجد في المؤتمر لتقديم الخدمات الإلكترونية التي تقدم للمريض والموظف، وتم تقديم أكثر من 25 خدمة الإلكترونية للمريض من فتح ملف وحتى خروج المريض، كما يوجد 76 خدمة تقدم للموظف تشمل جميع خدماته.
وقال: "كما نستعرض اليوم افتتاح الكاميرات الأمنية لمستشفيات القوات المسلحة بالطائف لأكثر من 800 كاميرا، كما تم ربط بشكل مباشر كأول مستشفى مع نظام «HIS» الخاص بالمستشفيات لتطبيق "وصفتي" الذي ساهم في تقليص مدة صرف العلاج للأدوية غير المتوفرة من 3 أيام إلى 3 ثواني بالصيدليات المجتمعية".
فيما تستعرض الأجنحة المشاركة في المؤتمر أهم التطورات التقنية والتكنولوجية بالإضافة إلى التوعية والتثقيف الصحي بمستشفيات القوات المسلحة، والتي جذبت زوار المعرض المصاحب للمؤتمر.
ورصدت "اليوم" أبرز تلك الخدمات الموجهة للرعاية الصحية الشاملة والمميزة وأحدث الوسائل للتواصل مع متلقي الخدمة، بالإضافة إلى دور التثقيف الصحي في الوقاية من أكثر الامراض والسرطانات شيوعاً.
خدمات التثقيف الصحي
قال مدير التثقيف الصحي بمستشفيات القوات المسلحة بالطائف الأخصائي الأول، حسن الثمالي، إن مؤتمر الجودة الدولي الخامس للخدمات الصحية بوزارة الدفاع، يهدف إلى إبراز جهود خدمات التثقيف الصحي وتسليط الضوء على أهمية الوقاية، مؤكدًا: "هناك فريق كامل مكون من حوالي 35 أخصائي وأخصائية من التثقيف الصحي يغطي خمس مستشفيات بمنطقة الطائف، وخلال العام الماضي تم إنجاز أكثر من 14 حملة خدمت ما يقرب 10 الآف مستفيد بشكل مباشر من حيث توعية بجودة عالية والهدف منها الوقاية من الامراض وتحسين جودة الحياة.
وتابع الثمالي: "هناك العديد من الامراض المرتبطة بنمط الحياة غير الصحي سواء التغذية أو عدم ممارسة الرياضة والعادات السيئة مثل التدخين وغيره والتي تشترك فيها الكثير من الامراض، وتتشابه طرق الوقاية من الأمراض لذلك ندعو بشكل مستمر لتحسين نمط حياة الفرد إلى نمط حياة صحي، وفيما يخص أمراض السرطان نؤكد على ضرورة زيادة الوعي بأهمية الفحص المبكر، إذ تساعد على ارتفاع نسب التعافي خصوصاً سرطان الثدي وسرطان القولون والمستقيم والتي تعد أكثر أنواع السرطان انتشاراً في العالم وفي المملكة".
أهداف سلامة المرضي
أكد مدير الجودة والتميز المؤسسي بالتجمع الصحي بالطائف الأخصائي القيادي، تركي الفتة، أن هناك 9 مستشفيات معتمدة من الهيئة العامة لاعتماد المنشآت الصحية و51 مركز صحي، وحقق التجمع 98% من أهداف سلامة المرضي العالمية، وكذلك ما نسبته 95% من معايير الأمان الأساسية «ESR»، موضحاً أن المؤتمر يحسن من جودة الخدمات الصحية المقدمة عن طريق المشاريع التطويرية المقدمة من جهات مختلفة، والأهداف المستقبلية مرسومة لتحسين جودة الخدمات الصحية وسهولة الحصول على الخدمات الصحية وبجودة عالية للمريض وكذلك العناية بالمريض وذويهم.
فيما أوضح مدير إدارة الاتصالات وتقنية المعلومات بمستشفيات القوات المسلحة بمنطقة الطائف د. أحمد الغامدي، أن التواجد في المؤتمر لتقديم الخدمات الإلكترونية التي تقدم للمريض والموظف، وتم تقديم أكثر من 25 خدمة الإلكترونية للمريض من فتح ملف وحتى خروج المريض، كما يوجد 76 خدمة تقدم للموظف تشمل جميع خدماته.
وقال: "كما نستعرض اليوم افتتاح الكاميرات الأمنية لمستشفيات القوات المسلحة بالطائف لأكثر من 800 كاميرا، كما تم ربط بشكل مباشر كأول مستشفى مع نظام «HIS» الخاص بالمستشفيات لتطبيق "وصفتي" الذي ساهم في تقليص مدة صرف العلاج للأدوية غير المتوفرة من 3 أيام إلى 3 ثواني بالصيدليات المجتمعية".