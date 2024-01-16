"شل" النفطية تعلّق مرور جميع شحناتها في البحر الأحمر

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 16 يناير 2024, 3:42 مساءً

أعلنت شركةُ النفط البريطانية الكبرى "شل"، اليوم "الثلاثاء"، تعليقَ جميع الشحنات عبر البحر الأحمر لأَجَل غير مسمى، بعد أن أثارت الضرباتُ الأمريكية والبريطانية على الحوثيين باليمن مخاوفَ من زيادة التصعيد. وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن الشركة اتّخذت الأسبوع الماضي خطوة لوقف جميع عمليات العبور لمخاوف من أن يتسبّب هجوم ناجح في تسرب نفطي هائل بالمنطقة، فضلًا عن المخاطر التي تهدّد سلامة أطقم السفن. وأدّت الهجماتُ التي يشنّها الحوثيون على السفن إلى تعطيل التجارة العالمية.

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