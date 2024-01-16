التعاونية للتأمين توقع اتفاقية حصرية مع وزارة الحج والعمرة لخدمة ضيوف الرحمن

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 16 يناير 2024, 3:50 مساءً

أبرمت شركة التعاونية للتأمين مع وزارة الحج والعمرة اتفاقية لتقديم خدمات التأمين لضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين القادمين من خارج السعودية. ووقع الاتفاقية المبرمة بين الطرفين معالي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير الحج والعمرة، والأستاذ عبدالعزيز بن إبراهيم النويصر رئيس مجلس إدارة التعاونية للتأمين. وتتولى التعاونية بموجب الاتفاقية، مهمة التأمين على ضيوف الرحمن، المعتمرين والحجاج القادمين من خارج السعودية باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي، وتعمل على تغطية أخطار الحوادث العامة والمنافع الصحية، وذلك في إطار مبادرة (التأمين الشامل على الحجاج والمعتمرين من خارج المملكة)، التي أطلقتها حكومة خادم الحرمين الشريفين مع بداية عام 2020م كإحدى مبادرات "برنامج خدمة ضيوف الرحمن" وذلك ضمن رؤية المملكة العربية السعودية 2030، بهدف رفع جودة الخدمات وتحسين تجربة ضيوف الرحمن وتمكينهم من أداء مناسك الحج والعمرة بيسر وسهولة إلى حين مغادرتهم إلى بلادهم.

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