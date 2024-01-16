"التخصصي" يستعرض أبرزَ تطبيقاته الطبية للطباعة ثلاثية الأبعاد في مؤتمر دافوس

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 16 يناير 2024, 3:58 مساءً

يستعرض مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، تطبيقاته لتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في المجال الطبي، في النسخة الـ54 من المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" في سويسرا، الذي انطلقت فعالياته اليوم وتستمرّ لأربعة أيام، تحت شعار "إعادة بناء الثقة"، وذلك ضمن معرض "السعودية الرقمية"؛ بهدف نقل تجربة المملكة العربية السعودية الرائدة في الصحة الرقمية، وإبراز تميز الرعاية الصحية المتخصصة بالمملكة. وتشمل تطبيقاتُ الطباعة الثلاثية الأبعاد المستعرضة في دافوس، التخطيطَ الجراحي المسبق، وإنتاج الأطراف الاصطناعية مخصصة للمرضى بمواد ذات خصائص فيزيائية تلائم كل تطبيق على حدة، إضافة إلى النماذج التعليمية لأجهزة وأدوات طبية تساعد في تكوين فهم أفضل للتشريح ومحاكاة العمليات الجراحية. يذكر أن المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يعقد اجتماعاته كل عام منذ تأسيسه قبل أكثر من 50 عامًا؛ يُعدُّ أهمَّ وأبرز تجمع عالمي يجمع كبار المسؤولين الحكوميين العالميين، والمنظمات الدولية، ووسائل الإعلام العالمية؛ لمناقشة الفرص التي تتيحها التقنيات الحديثة وآثارها على صناعة القرار والشراكات العالمية. ويُعدُّ مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث من بين الأبرز عالميًّا في تقديم الرعاية الصحية التخصصية، ورائدًا في الابتكار، ومركزًا متقدمًا في البحوث والتعليم الطبي، كما يسعى لتطوير التقنيات الطبية، والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية على مستوى العالم، وذلك بالشراكة مع كبرى المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية لتحقيق خدمة عالمية المستوى في المجالات السريرية والبحثية والتعليمية.

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