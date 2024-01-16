شكرا لمتابعة خبر عن الجبير : المملكة أطلقت مبادرات بنحو 180 مليار دولار لمواجهة التغير المناخي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح الأستاذ عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية في السعودية، ومبعوث شؤون المناخ، أن المملكة تابعت مختلف الخطوات، وأجرت تحولات كبيرة في سبيل قضية التغير المناخي.

وقال الجبير في أولي جلسات سلسلة “Bold Visions” ضمن مبادرة “Saudi House” في جناح “نيوم”، أنه من الضروري تضافر الجهود والعمل الجماعي، والسعي إلى ما يمكن تحقيقه في قضية التغير المناخي.

وأضاف مبعوث المناخ في حديثه قائلا: “للأسف نشاهد ذلك كثيرا، شاهدناه في كوب 27 وشاهدناه أيضاً في كوب 28، وادعاء البعض أننا نخوض حرباً اقتصادية ضدهم، ونقلص الاقتصاد العالمي فهذا نفاق”.

وتابع الجبير أن المملكة تحاول معالجة القضية المناخية من خلال مقاربة مكثفة ومجمعة، يشارك فيها كافة فئات المجتمع، كما تقوم على التجارب العلمية.

وأردف مبعوث المناخ أن المملكة أطلقت مبادرات بنحو 180 مليار دولار، وهو رقم صخم جداً مقارنة مع حجم اقتصادها.