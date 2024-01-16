انت الان تتابع "السودان" يُجمد التعامل مع منظمة "إيقاد" لانتهاكها سيادته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 16 يناير 2024, 4:41 مساءً

أعلن السودان، اليوم (الثلاثاء)، تجميد التعامل مع الهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا "إيقاد"، بحسب ما أفاد بيان صادر عن مكتب الناطق الرسمي وإدارة الإعلام بوزارة الخارجية. وأبلغت حكومة السودان، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جيبوتي، رئيس مجلس "إيقاد" الوزاري، بصفة جمهورية جيبوتي رئيساً لدورة إيقاد الحالية، القرار عبر رسالة مكتوبة. وذكر البيان أن قرار حكومة جمهورية السودان تضمن وقف الانخراط وتجميد التعامل مع "إيقاد" بشأن ملف الأزمة الراهنة في السودان، نظراً لتجاوزات ارتكبتها المنظمة بإقحام الوضع في السودان ضمن جدول أعمال القمة الاستثنائية الثانية والأربعين لرؤساء دول وحكومات إيقاد المقرر عقدها في العاصمة الأوغندية كمبالا، يوم الخميس 18 يناير 2024، دون التشاور مع السودان. وأضاف أن حكومة السودان تعترض على توجيه "إيقاد" الدعوة إلى قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي" للحضور في مكان انعقاد القمة الطارئة بكمبالا، باعتبار ذلك سابقة خطيرة في تاريخ "إيقاد" والمنظمات الإقليمية والدولية، الأمر الذي اعتبره السودان انتهاكاً لسيادته، فضلاً عن كونه مخالفة جسيمة لمواثيق "إيقاد"، والقواعد التي تحكم عمل المنظمات الدولية والإقليمية.

كانت هذه تفاصيل خبر "السودان" يُجمد التعامل مع منظمة "إيقاد" لانتهاكها سيادته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.