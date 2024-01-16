أمريكا تشنّ ضربة جديدة على مواقع صواريخ تابعة للحوثيين

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 16 يناير 2024, 5:34 مساءً

نقلت "رويترز" عن مسؤولين أمريكيين، أن الولايات المتحدة نفذت اليوم "الثلاثاء"، ضربة جديدة على مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن. وأوضح المسؤولون أن هذه المناطق كان بها صواريخ مضادة للسفن تابعة للحوثيين. وكانت وكالة "أمبري" البريطانية للأمن البحري قد أفادت في وقت سابق من اليوم، بأن سفينة شحن ترفع علم مالطا، أُصيبت بصاروخ أثناء عبورها جنوب البحر الأحمر على بعد نحو 76 ميلًا بحريًّا إلى شمال غرب الصليف في اليمن.

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