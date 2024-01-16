أنباء عن قصف إيران مواقع جماعة مناوئة لها داخل باكستان

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 16 يناير 2024, 6:12 مساءً

ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية، اليوم "الثلاثاء"، أن إيران شنّت هجومًا صاروخيًّا على قواعد جماعة "جيش العدل" في باكستان. وأعقب الهجوم إعلان الحرس الثوري الإيراني في وقت سابق من اليوم، قصف أهداف في مدينة أربيل بكردستان العراق وسوريا بصواريخ بالستية. وتقول جماعة "جيش العدل": إنها تقاتل إيران من أجل استقلال محافظة سيستان وبلوشستان، والمزيد من الحقوق للشعب البلوشي الذي يمثّل المجموعة العرقية الرئيسية في المحافظة. وشنّت الجماعة عدة هجمات ضد قوات أمن إيرانية منذ تأسيسها.

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