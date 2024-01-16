المنتدى السعودي للإعلام يستعرض تمكين الكفاءات الشابة

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- بواسطة أيمن الوشواش - ناقش المنتدى السعودي للإعلام، خلال أول لقاءات مبادرة سفراء الإعلام، التي أطلقها بالتعاون مع اللجنة التشاورية المشتركة لكليات وأقسام الإعلام بالجامعات السعودية، برئاسة الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون رئيس المنتدى محمد الحارثي، دور المنتدى في تحسين الصناعة الإعلامية وتطويرها، وتبادل الخبرات المحلية والدولية في المجال الإعلامي، وتعزيز مكانة المملكة إعلاميا، إضافة إلى التأكيد على دور المنتدى في تمكين الكفاءات الشابة وتخريج كوادر مهيأة للتعامل مع المتغيرات الإعلامية المستمرة. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ناقش المنتدى السعودي للإعلام، خلال أول لقاءات مبادرة سفراء الإعلام، التي أطلقها بالتعاون مع اللجنة التشاورية المشتركة لكليات وأقسام الإعلام بالجامعات السعودية، برئاسة الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون رئيس المنتدى محمد الحارثي، دور المنتدى في تحسين الصناعة الإعلامية وتطويرها، وتبادل الخبرات المحلية والدولية في المجال الإعلامي، وتعزيز مكانة المملكة إعلاميا، إضافة إلى التأكيد على دور المنتدى في تمكين الكفاءات الشابة وتخريج كوادر مهيأة للتعامل مع المتغيرات الإعلامية المستمرة. وسلط اللقاء بحضور عدد من طلاب وطالبات الإعلام المتميزين، الضوء على دور طلاب مبادرة سفراء الإعلام، في التعريف بالمنتدى السعودي للإعلام، وبمعرض مستقبل الإعلام «فومكس»، في جامعاتهم، وكيفية الاستفادة من الفعاليات والجلسات واللقاءات التي تقام على هامش المعرض والمنتدى خلال الفترة من 19 - 21 فبراير المقبل.

وتطرق اللقاء إلى التعريف بمعرض «فومكس»، وهو معرض فني تقني وإعلامي يعد الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، ويستعرض التجارب الحديثة في الصناعة الإعلامية.

وأبدى الطلاب المشاركون في المبادرة، سعادتهم باللقاء، مستبشرين بالخروج بنسخة استثنائية هذا العام من المنتدى السعودي للإعلام.

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