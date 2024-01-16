شكرا لقرائتكم خبر عن شؤون الحرمين تؤكد أهمية أخذ الفتوى من مصادرها المعتمدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أقامت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتعاون مع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، لقاءً بعنوان "أخذ الفتوى من مصادرها المعتمدة".

قدمه مفوض الإفتاء بمنطقة مكة المكرمة الشيخ د. محمد بن عمر بازمول، ومفوض الإفتاء في منطقة حائل الشيخ د. أحمد بن جزاع الرضيمان. عظم أمر الفتوى ويهدف اللقاء إلى بيان عظم أمر الفتوى وأهمية أخذ الفتوى من مصادرها المعتمدة لمنسوبي الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

ويأتي ذلك لترسيخ وتعزيز الشراكة بين الجهتين في توعية ضيف الرحمن، وإيصال الفتوى الشرعية الصحيحة لهم حتى يؤدوا مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.