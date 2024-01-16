شكرا لقرائتكم خبر عن بـ7 درجات تحت الصفر.. طريف الأبرد خلال العشر سنوات الماضية والان نبدء بالتفاصيل

طقس طريف

الدمام - شريف احمد - أوضح المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، أن درجات الحرارة المسجلة في جميع مناطق المملكة لم تلامس الصفر المئوي حتى الآن.وقال إنه من المتوقع استمرار الشتاء الدافئ وفقًا للتقارير المناخية، وفرصة تأثر المملكة بموجات باردة واردة.بيّن "القحطاني"، أن أقل درجة حرارة سُجّلت منذ دخول فصل الشتاء حتى الآن هي درجة مئوية واحدة في محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية.أشار إلى أن محافظة طريف سجّلت خلال الفترة من 2013 إلى 2022 كأبرد مدينة سعودية بـ 7 درجات تحت الصفر.