شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق يوضح مدة موسم الشبط والعقارب .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح خالد الزعاق خبير الأرصاد والأحوال الجوية مدة موسم الشبط وموسم العقارب، وسبب تسمية رياح شهر شباط بـ “مبكية الحصني”.

وقال الزعاق أن مواسم الشتاء هي المربعانية والشبط والعقارب، مشيراً إلى أن موسم المربعانية انتهي وحاليا نعيش موسم الشبط.

وأضاف الزعاق أن موسم شباط يستمر لمدة 26 يوما ويحتوي على نجمين شباط أول وشباط ثاني، أما موسم العقارب يستمر لمدة 39 يوما ويحتوي على ثلاث نجوم.