انت الان تتابع أدوية ومساعدات إنسانية.. قطر تعلن تفاصيل اتفاق جديد بين إسرائيل وحماس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 16 يناير 2024, 8:21 مساءً

أعلنت قطر، مساء الثلاثاء، عن نجاح وساطة "قطرية – فرنسية"، في التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس، يشمل إدخال أدوية وشحنة مساعدات إنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة، ولاسيما في المناطق الأكثر تأثرًا وتضررًا، مقابل إيصال الأدوية التي يحتاج إليها المحتجزون في القطاع. وتفصيلاً، أوضح ماجد الأنصاري المتحدث باسم الخارجية القطرية أن الأدوية والمساعدات سترسل غدًا الأربعاء إلى مدينة العريش المصرية، على متن طائرتين تابعتين للجيش القطري، تمهيدًا لنقلها إلى قطاع غزة، وفقًا لسكاي نيوز عربية. وأكد الأنصاري، وفقًا لوكالة الأنباء القطرية، استمرار الجهود مع الشركاء الإقليميين والدوليين خلال المرحلة المقبلة، خصوصًا في الجوانب الإنسانية والإخلاء الطبي في إطار الجهود القطرية لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

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