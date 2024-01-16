شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية في دافوس.. وزير الخارجية يشارك في جلسة "تفادي الصراع العالمي" والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، في جلسة بعنوان "تفادي مرحلة الصراع العالمي" وذلك خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2024، في مدينة دافوس السويسرية.
وناقش المتحدثون أهمية تعميق الحوار وتعزيز التعاون لمواجهة التحديات التي تهدد الأمن والسلم الدوليين.
وأكد سموه خلال حديثه في الجلسة على اهتمام المملكة بالأمن الإقليمي، وحرية الملاحة في البحر الأحمر، مضيفاً: "نحن بحاجة للتركيز على الحرب في غزة، ليس بسبب ما يحدث في البحر الأحمر إنما بسبب تأثيرها على الفلسطينيين أولاً، وعلى الأمن الإقليمي بشكل عام".
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وناقش المتحدثون أهمية تعميق الحوار وتعزيز التعاون لمواجهة التحديات التي تهدد الأمن والسلم الدوليين.
#وزير_الخارجية: نحن بحاجة للتركيز على الحرب في #غزة، ليس بسبب ما يحدث في البحر الأحمر إنما بسبب تأثيرها على الفلسطينيين أولاً، وعلى الأمن الإقليمي بشكل عام.#اليوم @FaisalbinFarhan
للتفاصيل..https://t.co/hRp1dbDwoE pic.twitter.com/QyMWaoZwBJ— صحيفة اليوم (@alyaum)
#وزير_الخارجية: نحن بحاجة للتركيز على الحرب في #غزة، ليس بسبب ما يحدث في البحر الأحمر إنما بسبب تأثيرها على الفلسطينيين أولاً، وعلى الأمن الإقليمي بشكل عام.#اليوم @FaisalbinFarhan— صحيفة اليوم (@alyaum) January 16, 2024
للتفاصيل..https://t.co/hRp1dbDwoE pic.twitter.com/QyMWaoZwBJ
السعودية في دافوسإلى ذلك، شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، في جلسة عامة تحت عنوان "تأمين عالمٍ مضطرب" وذلك خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2024، في مدينة دافوس السويسرية.
وأكد سموه خلال حديثه في الجلسة على اهتمام المملكة بالأمن الإقليمي، وحرية الملاحة في البحر الأحمر، مضيفاً: "نحن بحاجة للتركيز على الحرب في غزة، ليس بسبب ما يحدث في البحر الأحمر إنما بسبب تأثيرها على الفلسطينيين أولاً، وعلى الأمن الإقليمي بشكل عام".
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