شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية في دافوس.. وزير الخارجية يشارك في جلسة "تفادي الصراع العالمي" والان نبدء بالتفاصيل

#وزير_الخارجية: نحن بحاجة للتركيز على الحرب في #غزة، ليس بسبب ما يحدث في البحر الأحمر إنما بسبب تأثيرها على الفلسطينيين أولاً، وعلى الأمن الإقليمي بشكل عام.#اليوم @FaisalbinFarhan

للتفاصيل..https://t.co/hRp1dbDwoE pic.twitter.com/QyMWaoZwBJ— صحيفة اليوم (@alyaum) #وزير_الخارجية: نحن بحاجة للتركيز على الحرب في #غزة، ليس بسبب ما يحدث في البحر الأحمر إنما بسبب تأثيرها على الفلسطينيين أولاً، وعلى الأمن الإقليمي بشكل عام.#اليوم @FaisalbinFarhan

للتفاصيل..https://t.co/hRp1dbDwoE pic.twitter.com/QyMWaoZwBJ — صحيفة اليوم (@alyaum) January 16, 2024

السعودية في دافوس

الدمام - شريف احمد - شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، في جلسة بعنوان "تفادي مرحلة الصراع العالمي" وذلك خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2024، في مدينة دافوس السويسرية.وناقش المتحدثون أهمية تعميق الحوار وتعزيز التعاون لمواجهة التحديات التي تهدد الأمن والسلم الدوليين.إلى ذلك، شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، في جلسة عامة تحت عنوان "تأمين عالمٍ مضطرب" وذلك خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2024، في مدينة دافوس السويسرية.وأكد سموه خلال حديثه في الجلسة على اهتمام المملكة بالأمن الإقليمي، وحرية الملاحة في البحر الأحمر، مضيفاً: "نحن بحاجة للتركيز على الحرب في غزة، ليس بسبب ما يحدث في البحر الأحمر إنما بسبب تأثيرها على الفلسطينيين أولاً، وعلى الأمن الإقليمي بشكل عام".للمزيد اضغط هنا.