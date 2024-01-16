شكرا لقرائتكم خبر عن دافوس.. وزير الخارجية يبحث المستجدات في غزة مع نظيره القطري والان نبدء بالتفاصيل

#وزير_الخارجية: نحن بحاجة للتركيز على الحرب في #غزة، ليس بسبب ما يحدث في البحر الأحمر إنما بسبب تأثيرها على الفلسطينيين أولاً، وعلى الأمن الإقليمي بشكل عام.#اليوم @FaisalbinFarhan

للتفاصيل..https://t.co/hRp1dbDwoE pic.twitter.com/QyMWaoZwBJ— صحيفة اليوم (@alyaum) #وزير_الخارجية: نحن بحاجة للتركيز على الحرب في #غزة، ليس بسبب ما يحدث في البحر الأحمر إنما بسبب تأثيرها على الفلسطينيين أولاً، وعلى الأمن الإقليمي بشكل عام.#اليوم @FaisalbinFarhan

للتفاصيل..https://t.co/hRp1dbDwoE pic.twitter.com/QyMWaoZwBJ — صحيفة اليوم (@alyaum) January 16, 2024

السعودية في دافوس

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، وذلك على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2024، في مدينة دافوس السويسرية.وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ومناقشة الموضوعات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها المستجدات في قطاع غزة ومحيطها والجهود المبذولة بشأنها.إلى ذلك، شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، في جلسة عامة تحت عنوان "تأمين عالمٍ مضطرب" وذلك خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2024، في مدينة دافوس السويسرية.وأكد سموه خلال حديثه في الجلسة على اهتمام المملكة بالأمن الإقليمي، وحرية الملاحة في البحر الأحمر، مضيفاً: "نحن بحاجة للتركيز على الحرب في غزة، ليس بسبب ما يحدث في البحر الأحمر إنما بسبب تأثيرها على الفلسطينيين أولاً، وعلى الأمن الإقليمي بشكل عام".للمزيد اضغط هنا.