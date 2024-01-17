شكرا لقرائتكم خبر عن جدة.. فعاليات "التسويق الزراعي" تجذب كل الفئات العمرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصلت اليوم الثلاثاء، فعاليات مهرجان التسويق الزراعي الأول بجدة، ضمن برامجه التي تستمر على مدى 3 أيام، بإقامة العديد من الفعاليات المخصصة للزوار والمتسوقين.

وتتضمن فعاليات المهرجان عرض لمحاصيل الخضار والفاكهة والتمور والبن والورد والفل، والعسل ومنتجات المناحل، إلى جانب عدد من الفعاليات المتنوعة، وإقامة مجموعة من الورش المتخصصة لتطوير المنتجين الزراعيين.

إلى جانب عدد من المحاضرات العلمية التي تستهدف المختصين والمهتمين بالقطاع الزراعي، بالإضافة إلى مرسم وفعاليات للأطفال. نقطة جذب للأسرة وخصص المهرجان ركنًا للطفل؛ تعزيزًا لجهود وزارة البيئة والمياه والزراعة وخططها الرامية إلى الإسهام في أن يكون المهرجان نقطة جذب للأسرة وأطفالهم لزيارة المهرجان، وتعريفهم بأقسامه وأركانه المتعددة، والفعاليات الترفيهية والتعليمية. يأتي ذلك من خلال تنوع في الفقرات المناسبة لكل الفئات العمرية من أهالي المنطقة وخارجها من المواطنين والمقيمين، التي لاقت استحسان الزوّار الذين حرصوا على متابعة التنوع في البرامج المقدمة.

كما قدّم مسرح المهرجان المكشوف عددًا من العروض الشيقة الموجّهة للعائلات والأطفال، التي جذبت الزوّار من خلال عروض ومسابقات وألوان وجدت تفاعلًا كبيرًا من الجماهير.

وصاحب ذلك ورش عمل بمشاركة نخبة من الأكاديميين والمختصين في المجال الزراعي.