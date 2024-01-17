تراند اليوم : الجيش الإسرائيلي يصاب بالذهول بعد تفاجئه بعدد أنفاق حماس في غزة

صحيفة الخليج 365: ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، أن الجيش الإسرائيلي أصيب بحالة من الدهشة والذهول بسبب عدد الأنفاق الهائل في قطاع غزة.

حجم وعمق

وأشارت "نيويورك تايمز"، إلى أن مسؤولين وجنودا إسرائيليين كانوا داخل هذه الأنفاق، أعربوا جميعا عن دهشتهم من حجم وعمق وجودة الأنفاق التي بنتها حركة "حماس"، إضافة إلى تفاجأ الجيش الإسرائيلي ببعض الآلات المستخدمة في بنائها.

الجيش الإسرائيلي

الجدير بالذكر أن الجيش الإسرائيلي قدر في ديسمبر الماضي أن الطول الإجمالي للأنفاق يبلغ حوالي 400 كيلومتر، إلا أن كبار المسؤولين العسكريين يعتقدون أن طولها الفعلي أكبر بكثير، ويتراوح بين 560 إلى 720 كيلومترا.

المخابرات الإسرائيلية

ففي الآونة الأخيرة، قدّرت المخابرات الإسرائيلية أن هناك 160 كيلومترا من الأنفاق في خان يونس فقط، حيث تدور معظم المعارك حاليا.