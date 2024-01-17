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أمطار خفيفة وأتربة مثارة على أجزاء من الرياض

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الزلفى والغاط والمجمعة وشقراء، أمطارًا خفيفة، تبدأ الساعة 3 عصرًا حتى الساعة 11 مساء اليوم الأربعاء.
وتشمل التأثيرات المصاحبة: رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.

أتربة مثارة

كما نبه المركز من أتربة مثارة على الدوادمي وعفيف، من الساعة 10 صباحًا حنة 8 مساء اليوم الأربعاء.
أما التأثيرات المصاحبة، فهي: رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 - 5) كيلومترات.

الإنذار الأصفر -#منطقة_الرياض - #الدوادمي #عفيف
للتفاصيل https://t.co/DRcpGf6jGO #الإنذار_المبكر #طقس_#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/tXzqV0AhuI— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)

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MO Nasa

MO Nasa

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