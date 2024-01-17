شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار خفيفة وأتربة مثارة على أجزاء من الرياض والان نبدء بالتفاصيل

أتربة مثارة

الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الزلفى والغاط والمجمعة وشقراء، أمطارًا خفيفة، تبدأ الساعة 3 عصرًا حتى الساعة 11 مساء اليوم الأربعاء.وتشمل التأثيرات المصاحبة: رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.كما نبه المركز من أتربة مثارة على الدوادمي وعفيف، من الساعة 10 صباحًا حنة 8 مساء اليوم الأربعاء.أما التأثيرات المصاحبة، فهي: رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 - 5) كيلومترات.