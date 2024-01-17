انت الان تتابع نتفليكس تعرض فيلمًا وثائقيًّا عن الحياة الفطرية في المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 17 يناير 2024, 5:26 صباحاً

أطلقت "مبادرة كنوز"، إحدى مبادرات مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام، الفيلم الوثائقي الجديد، "هورايزن"، بالشراكة مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، الذي يوثق ثراء وتنوع الحياة الفطرية والثروة الطبيعية في المملكة. ويعرض الفيلم حاليًا على منصة نتفليكس العالمية، ويعد أحدث أعمال "مبادرة كنوز"، ويهدف إلى زيادة الوعي بالثراء البيئي والتنوع الأحيائي في المملكة، والمناطق الجغرافية الفريدة من نوعها، ويسلط الضوء على الجهود الرائدة التي تبذلها المملكة لحماية وتنمية الحياة الفطرية، والمحافظة على الأنواع النادرة فيها، بالإضافة إلى إبراز كنوزها المختلفة للعالم، عبر إظهار طبيعتها الخلابة، التي تزخر بالحياة النباتية والحيوانية المتنوعة، ورفع الوعي بثراء أراضيها. وقال وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري: "يقدم الفيلم الوثائقي الجديد، هورايزن، الكثير من أسرار الحياة الفطرية في مملكتنا الغالية؛ ويعرّف العالم أجمع عليها". ويبرز الفيلم الوثائقي الجديد مجموعة متنوعة من الكائنات الفطرية الموجودة في البيئة الطبيعية بدءًا من السهول مرورًا بالجبال والبحر وصولًا إلى الوديان؛ حيث يشاهد المتابع في الفيلم، حيوان الأطوم أو حورية البحر، والدلافين، والنمر العربي الرشيق، وأنواع الغزلان والمها، وسيحظى المشاهدون بلمحة استثنائية عن التنوع الفريد للنظم البيئية في المملكة، والتضاريس المتنوعة ومناطقها المتميزة بمناخات مختلفة؛ مما يعزز التعايش المتناغم بين عدد كبير من أنواع المخلوقات التي تزيد على 10 آلاف نوع، كل منها يتكيف بشكل فريد مع محيطه. ويأخذ الفيلم الوثائقي "هورايزن" المشاهد في رحلة مرئية عبر خمسة عناصر؛ هي: النظم البيئة البحرية، والجبال، والصحاري، والبشر والطبيعة، قبل تقديم لمحة عن الآفاق المستقبلية للثروة الطبيعية في المملكة.

كانت هذه تفاصيل خبر نتفليكس تعرض فيلمًا وثائقيًّا عن الحياة الفطرية في المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.