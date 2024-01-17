شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية اليوم.. سماء غائمة وأمطار بأغلب المناطق والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض وسماء غائمة جزئيًا إلى غائمة مع فرصة هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية وكذلك على نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.
ويصاحب انخفاض درجات الحرارة، نشاط في الرياح السطحية، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير والباحة.
ويصاحب انخفاض درجات الحرارة، نشاط في الرياح السطحية، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير والباحة.
طقس البحر وحركة الأمواج
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الأوسط والشمالي وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى المتر والنصف على الجزء الجنوبي و من متر إلى مترين على الجزء الأوسط و الشمالي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
حالتا#البحر_الأحمر و #الخليج_العربي اليوم #الأربعاء 2024/1/17م
ولمزيد من التفاصيلhttps://t.co/9xSOsnfFPu#نحيطكم_بأجوائكم pic.twitter.com/vSZdQvoEXr— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
حالتا #البحر_الأحمر و #الخليج_العربي اليوم #الأربعاء 2024/1/17م— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) January 17, 2024
ولمزيد من التفاصيل ⤵️ https://t.co/9xSOsnfFPu#نحيطكم_بأجوائكم pic.twitter.com/vSZdQvoEXr
فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.