انت الان تتابع في قبضة رجال الأمن.. رحلة الإطاحة بالمخالفين ومرتكبي الجرائم تتواصل "فيديو" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

استعرض الأمن العام في مقطع فيديو، اليوم الأربعاء، عدداً من الجرائم التي تمّ القبض على مرتكبيها.

وأظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"، عدداً من المخالفات التي ارتكبها المقبوض عليهم، من بينها القبض على 4 مواطنين بتبوك، ظهروا في محتوى مرئي في مشاجرة جماعية لخلافٍ بينهم في مكانٍ عام.

وفي الرياض، تمّ القبض على مواطن قام بتعريض حياة الآخرين للخطر، وإتلاف ممتلكات عامة، بتعمُّد ترك مركبته في وضع التشغيل وسيرها حتى اصطدامها، وتوثيق ذلك ونشره بمنصات التواصل.

وأضاف الأمن العام في فيديو على حسابه في "إكس"، أنه تم القبض على مواطن في تبوك، قام بإطلاق النار من سلاح ناري بحوزته في الهواء، معرّضاً حياته والآخرين للخطر.