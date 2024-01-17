"شؤون الحرمين" للزائرين: عند امتلاء المسجد النبوي اتجهوا للصلاة بالساحات الخارجية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 17 يناير 2024, 6:16 صباحاً

حثت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين زوار وقاصدي المسجد النبوي، بالاتجاه للأماكن المخصصة للصلاة في الساحات الخارجية، حال امتلاء المسجد. وقالت الهيئة عبر حسابها في منصة "إكس": "أخي الزائر.. عند امتلاء المسجد النبوي اتجه للأماكن المخصصة للصلاة في الساحات الخارجية". ونصحت الهيئة في تغريدة سابقة زوار المسجد النبوي بتجنب التزاحم والتدافع.

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