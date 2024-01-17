شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية "إكرام" بمكة تقدم خدماتها لقرابة 20 مليون مستفيدًا في 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدمت جمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة المكرمة خدماتها لقرابة 20 مليون مستفيد من الأسر المحتاجة، وطلاب المنح الدراسية، وضيوف الرحمن، وغيرهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 70 مليون ريال، وذلك خلال عام 2023م. حفظ الطعام وتقديم المعونات للفئات المحتاجة وأوضح مدير الجمعية أحمد حربي المطرفي؛ أن الجمعية تعمل في مجال تعزيز الأمن الغذائي بحفظ فائض الطعام وتقديمه للمستفيدين، إضافةً لتقديمها المعونات الغذائية للعديد من فئات المجتمع، مبيناً بأن عدد المستفيدين من خدمات الجمعية 19,942,954 مستفيد، وأن هذا الرقم يشمل المستفيد المتكرر بطبيعة الحال. أهم خدمات الجمعية وبين المطرفي؛ أن خدمات الجمعية تنوعت ما بين فائض الطعام من الوجبات الساخنة والفواكه والخضار والحلويات والمخبوزات والمشروبات والمجمدات، إضافة إلى معونات غذائية مثل: وجبات الإطعام التي تقدم للأسر المحتاجة وضيوف الرحمن، إلى جانب السلال الغذائية واللحوم الطازجة والبطائق الشرائية والوجبات الجافة، مضيفًا بأن الجمعية أشركت في هذا العمل أكثر من 9000 متطوع ومتطوعة.