انت الان تتابع "الطقس والمناخ": سحب ممطرة على أجزاء من مناطق عدة.. بينها "الرياض" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - توقّعت جمعية الطقس والمناخ تشكُّل السحب التي قد تكون ممطرةً على أجزاءٍ من مناطق: الرياض وشرقي حائل والقصيم وشرقي مكة المكرّمة وعسير والباحة، وربما تمتد ناحية الأحساء.

وفي السياق، توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على أجزاءٍ من منطقتَي الشرقية والرياض، وسماءً غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة هطول أمطارٍ خفيفة إلى متوسطة على أجزاءٍ من منطقتَي القصيم والرياض، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كذلك على: نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة؛ يصاحب ذلك نشاطٌ في الرياح السطحية، في حين لا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاءٍ من مرتفعات: جازان، عسير، الباحة.

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