"صحة الجوف": "الجلوس الطويل" آفة العمل المكتبي.. والحركة ضرورة

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محمد بن مسعود - الدمام - حذّرت صحة الجوف، من إطالة فترة الجلوس خلال العمل المكتبي؛ مشيرة إلى ضرورة الحركة كل نصف ساعة.

وأوضحت الصحة في إنفوجرافيك توعوي لها اليوم، أن آفة العمل المكتبي هي الجلوس الطويل، ومن الضروري التحرك كل نصف ساعة للحفاظ على صحة الجسم.

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