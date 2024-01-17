انت الان تتابع على عقارات متنوعة بـ5 محافظات بعسير.. "السعدون" تطرح مزاد أبها الإلكتروني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 17 يناير 2024, 8:14 صباحاً

تطرح شركة السعدون العقارية، مزاد "أبها الإلكتروني" لبيع عقارات متنوعة في 5 محافظات بمنطقة عسير، وقالت الشركة: يتميز المزاد بنوعيته؛ لاحتوائه على أراضٍ سكنية بمدينة أبها، تبلغ مساحتها 90.000 متر مربع. وأوضحت "السعدون" أن المزاد سيبدأ يوم الأحد بتاريخ 4‏/ 2‏/ 2024م عبر منصة الدال للمزادات، وسيمتد المزاد لمدة 3 أيام، وينتهي يوم الثلاثاء بتاريخ 6‏/ 2‏/ 2024م، وأضافت: تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" وبقرار من محكمة التنفيذ وبحكم من محكمة الأحوال الشخصية. وحرصت "السعدون" على أن تطرح العقارات المميزة والمتنوعة في جميع مدن المملكة؛ تلبية لحاجة السوق العقارية وتَعِد عملاءها بالمزيد، وللاطلاع على كتيب المزاد والتفاصيل عبر الرابط التالي: http://alsadoun.sa/mazad-abha/ للمعاينة والتسجيل 0555259495 920003852.

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