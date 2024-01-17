شكرا لقرائتكم خبر عن 1.4 مليون مستفيد في "دعوة رأس تنورة" خلال 6 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة رأس تنورة، عن تقريرها لنصف عام 1445 هـ، والذي تضمن عدة إنجازات أبرزها:

اهتداء 8 مسلمين جدد، وتنفيذ 308 محاضرة ودرس حضوري، و134 زيارة دعوية، وإقامة 3502 منشط دعوي إلكتروني، وتنفيذ 213 برنامج دعوي حضوري، وإقامة 27 طلعة بالمصلى المتنقل، و53 برنامج نسائي حضوري.

أكثر من مليون مستفيد من جهود الجمعية وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس حسين القحطاني، أن عدد المستفيدين من برامج الجمعية المختلفة خلال نصف عام 1445 هجرية بلغ 1,412.259 مستفيد، من مختلف الجنسيات.

وشكر الداعمين والمحسنين الذين كان لهم الفضل بعد الله في الوصول لهذا العدد، سائلاً الله تعالى أن يبارك في أموالهم وأعمالهم، وأن يوفق الجمعية والقائمين عليها في تحقيق رؤية المملكة 2030.

وأكد أن الجمعية تعمل على تحقيق رؤيتها المتمثلة في ”مجتمع واعٍ بدين الله، ملتزم بشريعته، متمسك بأخلاقه، مستنير بعلمه“، من خلال برامجها ومشاريعها الدعوية التي تستهدف جميع فئات المجتمع.