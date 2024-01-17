انت الان تتابع رسميًّا "موتورولا" تطلق هاتفها "موتو جي بلاي".. هذه مواصفاته وأسعاره ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 17 يناير 2024, 9:45 صباحاً

كشفت شركة "موتورولا" رسميًّا النقاب عن هاتفها الجديد "موتو جي بلاي"، الذي وصفته بأنه قد يكون أكثر هاتف اقتصادي مزود بتقنيات ثورية. وقالت "موتورولا": إن هاتفها سيكون متاحًا عبر المتاجر الإلكترونية على الإنترنت في الأسواق الأمريكية اعتبارًا من 8 فبراير؛ فيما سيطلق الهاتف في كندا في 26 يناير. وحددت الشركة سعرًا لهاتفها "موتو جي بلاي" يبدأ من 149 دولارًا أمريكيًّا. أما بالنسبة لمواصفات الهاتف، فسيأتي بشاشة لمسية بقياس 6.5 بوصات من نوع "إل سي دي- آي بي إس" بدقة "إتش دي بلس" بمعدل 1600×720 بيكسل، ومعدل تحديث 90 هرتز، وزجاج مقاوم للخدوش والكسر من نوع "جوريلا كلاس 3". ويعمل الهاتف بمعالجات "سنابدراجون 680" من "كوالكوم"، ويدعم بذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 4 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية 64 جيجابايت قابلة للتوسيع. ورغم أن الهاتف مدعوم بكاميرا خلفية واحدة؛ إلا أن الشركة تقول إنها ستكون مميزة بدقة 50 ميجابيكسل وبتقنيات فريدة من نوعها، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل. ويحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة وقدرة شحن سريعة، ويعمل بنظام تشغيل "أندرويد 13". وحصل الهاتف على شهادة "آي بي 52"؛ وهو ما يعني أنه قادر على منع دخول الغبار والمياه تمامًا إلى الهاتف، ويمكنه تحمل الماء المتساقط عموديًّا عبر 4 أوضاع.

كانت هذه تفاصيل خبر رسميًّا "موتورولا" تطلق هاتفها "موتو جي بلاي".. هذه مواصفاته وأسعاره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.