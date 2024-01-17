شكرا لمتابعة خبر عن السجن 3 سنوات وغرامة 300 ألف ريال للمتعدين على الآثار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أهابت النيابة العامة الجميع بضرورة الإبلاغ فورًا على من يتعدى على أثرًا ثابتًا أو منقولاً، أو يعلم باكتشافه، مؤكدة أنها ستوفر الحماية للأثر .

وقالت النيابة العامة عبر منصة ” إكس” أن كل من تعدى على أثر، أو موقع أثري أو موقع تراث عمراني بإتلافه أو إزالته أو إلحاق الضرر به أو تغيير معالمه أو طمسه يعاقب بالسجن مدة تصل إلى ثلاث سنوات ولا تقل عن ثلاثة أشهر.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى غرامة مالية تبلغ 300 ألف ريال ولا تقل عن 20 ألف ريال.