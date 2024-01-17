انت الان تتابع أوكرانيا تعلن إسقاط 19 مُسيّرة روسية خلال هجوم طال 6 مدن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 17 يناير 2024, 11:19 صباحاً

أعلنت أوكرانيا، اليوم الأربعاء، أنها أسقطت 19 من أصل 20 مُسيّرة هجومية أطلقتها روسيا خلال الليل، لا سيما ضد مدينة أوديسا الساحلية في جنوب البلاد. وذكر سلاح الجو الأوكراني أنه "في ليلة 17 يناير 2024، ضرب العدو بعشرين مُسيرة من نوع شاهد، ودمرنا 19 منها أثناء طيرانها"، لكن دون تحديد المكان أو ما حصل للمُسيّرة العشرين، وفقًا لـ"فرانس برس". من جانبه، بيّن وزير الداخلية إيغور كليمينكو، أن 17 شخصًا في مدينة خاركيف، أصيبوا بعد هجوم صاروخي مزدوج بصواريخ أس-300 ألحق أضرارًا بعشرين مبنى. وأوضح "كليمينكو" أن مناطق خيرسون (جنوب)، ودنيبرو (وسط)، وسومي (شمال) تعرضت كلها لهجوم من قبل الجيش الروسي ليلًا، لكن "لحسن الحظ، لم تقع إصابات".

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